Under, nuova grana per la Roma: infortunio muscolare, fuori 5 settimane

Nuovo infortunio muscolare in casa Roma, il quinto da inizio stagione. Dopo Perotti, Spinazzola, Pastore e Zappacosta, anche Cenciz Under è costretto a entrare nell'infermeria.

Per l’attaccante turco è fatale un impegno proprio con la sua nazionale. Dopo il ko muscolare, il referto degli esami clinici è piuttosto duro: per Under è stata infatti evidenziata una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Uno stop che quindi dovrebbe attestarsi circa sul mese e mezzo: 5 settimane. Il tecnico Fonseca dovrà così valutare alternative per il reparto offensivo, dove Under era partito sempre titolare nelle prime due uscite stagionali in Serie A.