Var West: ridotta l’involontarietà, liberi tutti e libero (quasi) tutto

La moviola in campo - perché tale è, inutile girarci attorno - nacque il 19 agosto 2017, allo Stadium, in occasione di Juventus-Cagliari: sfuggito a Maresca, un contatto fra Alex Sandro e Cop diventò rigore dopo la processione dell’arbitro al video. Rigore che Buffon, per la cronaca, parò a Farias.

Sono passati poco più di due anni, a che punto siamo? Al solito. In linea di massima, indietro non si può e non si deve tornare, guai!, anche se la sudditanza psicologica sopravvive mescolata alla sudditanza tecnologica: schermo o non schermo, decidono sempre gli uomini. Il protocollo, inoltre, resta vago, in balia di troppi (e ambigui) aggettivi, di troppi cavilli. Una volta si applicava la regola; oggi, spesso, si applica la sua ultima interpretazione. Confine cruciale: l’involontarietà è caduta e, cadendo, liberi tutti, libero (quasi) tutto.

De Ligt, tocco di braccio sospettoEurosport

Prendiamo i rigori in epoca Var dopo otto turni: 39, 13 e, oggi, 40. Se il crollo della seconda stagione si può giustificare con una condotta più prudente dei difensori, significa forse che è cambiato il calcio? No: è cambiata, o l’International Board vuole che cambi, la filosofia. Che in corso d’opera, non escludo, cambierà ancora, magari tornando indietro. Senza dimenticare che, grosso modo dal Mondiale del ‘90, il potere è passato agli attaccanti. E senza trascurare che in tutti gli sport ad alto tasso professionistico, l’aumento del numero degli arbitri (nel basket, per esempio, da due a tre), non ha ridotto l’espansione del replay. Anzi. Un controsenso? No: l’esigenza, adesso che lo spettacolo non è più fenomeno clandestino, da stadio, ma universale, da tv, di ridurre le zone d’ombra.

Sul mani-comio lascio a voi i commenti. Il solo pensare che il piede-braccio di De Ligt in Juventus-Bologna avrebbe potuto essere punibile è già di per sé una traccia, al di là delle veline. Il sinonimo classico di rigore è «massima punizione». E se è il massimo della pena, massimo deve essere il delitto. Vogliamo invece parlare del tocco su Ilicic in Atalanta-Shakhtar (rigore), su Sensi al Camp Nou (non rigore), di Palomino su Immobile in Lazio-Atalanta (rigore)? Non ne avrei dato manco mezzo: il calcio, con rispetto parlando, rimane sport di contatto «anche» in area.

L'arbitro Davide Massa al Var durante Fiorentina-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

Ci sono casi in cui la Var risolve: il fuorigioco di un alluce, errori chiari ed evidenti passati in cavalleria. Ma nella maggioranza degli episodi, causa la discrezionalità che i testi sacri avrebbero dovuto limare e invece hanno aumentato, decide: non proprio la stessa cosa. Se fate un giro sul web, troverete che un ex arbitro, per assolvere De Ligt, ha impiegato 30 righe: un’enormità, a conferma dei problemi di trasloco dalla teoria alla pratica. O meglio: dalle «teorie».

La Var non è la Goal line: si sapeva, ma ogni tanto si finge di scordarlo. Al rallentatore, ogni entrata sembra un tackle criminale. E poi le «assemblee di condomino» per sbrogliare i dubbi: sfiancanti. Ribadito che mai darei facoltà di «challenge» agli allenatori (non cambierebbe un tubo), e mai impiegherei ex giocatori al video, non mi resta che sorridere per uno dei rari pronostici azzeccati: il caos che avrebbero creato, nonostante il pronto soccorso della moviola, il mani-comio e il rigore «purché respiri». Tra parentesi, Nicchi (presidente Aia), Rizzoli (designatore), Rosetti (Uefa) e Collina (Fifa) mica remano dalla stessa parte.

Suggerimenti: snellire il regolamento; andare al video comunque, soprattutto nelle sfide tra grandi e piccole; sperare nella nascita di una classe arbitrale che senta il mezzo come alleato e non come rivale. Var, Var delle nostre brame, qual è, per voi, la più giusta del reame?