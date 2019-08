Una bella notizia, non c’è che dire. Dopo circa 40 giorni ininterrotti di cure mediche in ospedale contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic sorprende tutti e si presenta a Verona per guidare il suo Bologna nella prima ufficiale di questa nuova stagione.

La notizia è lanciata dai colleghi della Gazzetta dello Sport, che comunicano come questo pomeriggio a sorpresa il serbo abbia lasciato l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per raggiungere appunto i suoi ragazzi a Verona.

Non solo una visita “di cortesia in albergo”, quanto piuttosto la volontà di voler guidare i suoi, questa sera, in panchina, nel match contro l’Hellas.

Mihajlovic tiene così fede a una promessa fatta al gruppo – essere in panchina per la prima di campionato – ma soprattutto conferma il carattere tosto, avendo passato di fatto dal giorno dell’annuncio della sua malattia a oggi tutto il suo tempo in una stanza del reparto oncologico in quasi totale isolamento.