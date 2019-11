Verona-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric.

Indisponibili: Bocchetti, Badu, Pazzini, Tupta, Bessa

Squalificati:

Brescia (3-5-2): Alfonso; Cistana, Mangraviti, Gastaldello; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

Indisponibili: Dessena, Joronen, Torregrossa, Chancellor

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Brescia ha vinto solo uno degli otto incontri di Serie A contro il Verona: tre successi per i veneti e quattro pareggi.

Il Verona è imbattuto nei quattro confronti interni di Serie A contro il Brescia: un pareggio nel 1970 è stato seguito da tre successi gialloblù.

Il Verona ha mantenuto quattro volte la porta inviolata in questo campionato, nessuna squadra conta più clean sheet: i gialloblù hanno fatto meglio solo quattro volte nella propria storia in Serie A nelle prime 10 partite giocate.

Dopo un 1-1 nella prima partita casalinga di questo campionato, nelle successive quattro gare interne dei gialloblù almeno una delle due squadre in campo non è andata a segno; in ognuna delle cinque partite non si sono mai segnati più di due gol.

Il Brescia ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A, pareggiando l’altra: nella scorsa Serie B le Rondinelle non erano mai rimaste così tante gare senza successi.

L’86% dei punti del Brescia in questo campionato è arrivato in trasferta (6/7), solo il Lecce (89%, otto su nove) ha una percentuale più alta nella Serie A 2019/20.

Il Verona è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora segnato una rete con il reparto offensivo: due gol con i difensori, quattro con i centrocampisti e un autogol.

Due gol e un assist per Miguel Veloso del Verona, che è a una sola partecipazione dai suoi migliori risultati in Serie A (quattro passaggi vincenti sia nel 2010/11 che nel 2016/17).

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha giocato tutte le nove partite da titolare in questo campionato: tra i giocatori con almeno tre presenze dal primo minuto è il più giovane in questa Serie A – Eddie Salcedo è più giovane e conta due presenze da titolare.

Il centrocampista del Brescia Rômulo ha un passato nel Verona, con cui ha disputato 78 partite di Serie A condite da nove reti.