Verona, buu razzisti a Balotelli: chiuso per un turno il settore Poltrone Est del Bentegodi

Il Giudice sportivo di Serie A ha decretato la chiusura per una giornata del settore dello stadio Bentegodi denominato Poltrone Est. Il provvvedimento è stato adottato in relazione ai buu razzisti che domenica pomeriggio, durante Verona-Brescia, avevano spinto Mario Balotelli a scagliare il pallone in tribuna e a minacciare di abbandonare il terreno di gioco. Nessuna multa per il Verona almeno in merito al caso Balotelli: l'Hellas è stata sì sanzionata con un'ammenda di 3mila euro, ma in seguito al lancio di un petardo sul terreno di gioco da parte di alcuni tifosi nel corso della partita.

"Gli autori dei cori erano un numero esiguo"

Nel comunicato attraverso il quale viene disposta la chiusura del settore Poltrone Est, il Giudice sportivo parla espressamente di "un esiguo numero di autori dei cori" che, tuttavia, "sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore (Balotelli, ndr), anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità".

Il comportamento della Curva Sud

Il comunicato del Giudice sportivo spiega anche la reazione della Curva Sud, ovvero del settore attiguo a quello oggetto della squalifica: "dopo i cori - si legge - si sono levati da parte dei tifosi cori di sostegno seguiti da un lungo applauso". La sanzione diventa immediatamente applicabile poiché non sussistono i presupposti per applicare una sospensiva, considerata anche la durata della sospensione della partita".