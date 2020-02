Verona-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Kumbulla, Rrahmani; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric

Indisponibili: Di Carmine, Pazzini, Borini

Squalificati: Veloso

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Oliva; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Pavoletti, Cacciatore, Faragó

Squalificati: Nandez

Statistiche Opta

Verona e Cagliari hanno pareggiato 1-1 il match d’andata di questo campionato: in 14 precedenti edizioni di Serie A in cui le due squadre si sono incontrate, solo una volta hanno terminato entrambe le sfide stagionali in parità (nel 1972/73).

Il Verona è imbattuto da 10 partite interne contro il Cagliari in Serie A (7V, 3N), inclusi quattro successi nelle ultime quattro; i veneti hanno vinto cinque gare casalinghe di fila contro una singola avversaria solo due volte nella loro storia (v Ascoli dal 1983 al 1988 e v Atalanta dal 2001 al 2016).

Il Cagliari è l’unica squadra che il Verona ha incontrato più di 10 volte in Serie A senza mai riuscire a segnare più di due reti in un singolo incontro.

Solo la Lazio ha ottenuto più punti (20) del Verona (16) in Serie A nell’anno solare 2020, mentre il Brescia (due) è l’unica che ne ha conquistati meno del Cagliari (tre) nello stesso periodo temporale.

Per la prima volta nella sua storia, il Verona è rimasto imbattuto in tutte le prime otto gare di un anno solare in Serie A (quattro successi e quattro pareggi nel 2020); l’ultima neopromossa a non perdere nessuna delle prime nove del nuovo anno è stata il Napoli, nel 1966.

Il Verona ha incassato 24 reti nelle prime 24 partite del campionato in corso: record per una squadra neopromossa in Serie A dalla stagione 2007/08 con la Juventus che subì 21 gol a questo punto del torneo.

Solo Borussia Dortmund (+19.5) e Barcellona (+16.8) hanno una miglior differenza del Cagliari (+9.6) di gol segnati rispetto agli Expected Goals.

Marco Faraoni del Verona è uno dei due difensori di questa Serie A con almeno tre reti e tre assist, assieme a Robin Gosens dell’Atalanta: l’esterno di difesa dei gialloblù ha effettuato il suo esordio nella competizione proprio contro il Cagliari a novembre 2011 con la maglia dell’Inter.

L’attaccante del Verona, Mariusz Stepinski, ha realizzato quattro reti in 19 presenze sotto la gestione di Rolando Maran in Serie A, sempre con la maglia del Chievo: si tratta dell’allenatore con cui ha segnato di più nella competizione.

Il giocatore del Cagliari, Giovanni Simeone, ha segnato sei gol in questa Serie A, eguagliando il suo bottino di reti dello scorso campionato; tuttavia, l’ultima marcatura esterna dell’argentino risale alla prima trasferta stagionale contro il Parma: 11 partite fuori casa di digiuno, suo record negativo nella competizione.