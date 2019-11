Verona-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badu, Bessa, Kumbulla, Pazzini, Veloso, Tupta

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Squalificati: Castrovilli, Pulgar

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

La Fiorentina è la squadra che è stata battuta più volte dal Verona in Serie A: 13 successi gialloblù, contro i 27 viola (16 pareggi).

La Fiorentina ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Verona (3.2 di media a match), registrando cinque successi.

Il Verona ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie A (3P): tanti successi quanti nelle precedenti 18 gare nel massimo campionato (3N, 12P).

Il Verona ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A, dopo una serie di sei gare in cui i gialloblù avevano ottenuto soltanto due punti.

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro partite di Serie A, per una media di 3.8 reti a incontro.

La Fiorentina è, con la Roma, una delle uniche due squadre ad avere mantenuto lo stesso andamento in casa e in trasferta in questo campionato (otto punti interni e otto esterni per la Viola).

La Fiorentina è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri sia nei 15 minuti finali del primo tempo (19), sia nei 15 minuti finali di gara (21).

Il Verona conta 3.2 tiri nello specchio a partita in questo campionato: la media più bassa nella Serie A 2019/20.

L’esterno del Verona, Darko Lazovic, ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Fiorentina, nel dicembre 2016, con la maglia del Genoa.

Nelle partite in cui Franck Ribéry è partito titolare in questo campionato, la Fiorentina ha registrato il 43% di successi - la percentuale scende al 20% senza il francese in campo dal primo minuto.