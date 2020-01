Verona-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All. Juric

Indisponibili: Bessa, Tupta, Empereur, Salcedo

Squalificati:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Pajac; Sturaro; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Kouame, Lerager

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Genoa ha trovato il gol in tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Verona (14 reti totali), parziale in cui è rimasto imbattuto (4V, 2N).

Il Genoa ha perso solo due delle 12 trasferte di Serie A contro il Verona (5V, 5N), la prima e l'ultima disputate.

Il Verona ha vinto l’ultimo incontro di Serie A contro la SPAL senza subire gol (2-0): l’ultima volta in cui i gialloblù hanno registrato due successi consecutivi nella competizione senza subire gol risale ad aprile 2014.

Il Genoa ha vinto per 2-1 nell’ultimo turno di campionato: l’ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato due successi consecutivi nella competizione risale a settembre 2018 sotto la guida di Davide Ballardini.

Il Genoa ha subito almeno un gol in 14 delle ultime 15 trasferte di Serie A in casa di un’avversaria neopromossa: l’unica eccezione nel parziale risale a dicembre 2017, proprio contro il Verona.

Solo l’Inter (sette) ha registrato più clean sheets del Verona (sei) in questo campionato, mentre solo il Lecce (una volta) ha mantenuto la porta inviolata in meno gare del Genoa (due) nella Serie A in corso.

Il Verona recupera in media 62 palloni a partita in questo campionato, meno solamente dell’Atalanta (65); il Genoa invece 53 in media, più solo della SPAL.

Davide Nicola potrebbe ottenere il secondo successo in due partite di Serie A sulla panchina del Genoa: nelle sue due precedenti esperienze ha registrato la seconda vittoria dopo sette gare con l’Udinese e dopo 16 incontri con il Crotone.

L’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini (in gol nell’ultimo match casalingo di massimo campionato contro il Genoa, gennaio 2016) ha segnato in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A: l’ultima volta in cui ha trovato la rete per tre gare di fila nella competizione risale a gennaio 2013, con la maglia del Milan.

Nessun difensore ha portato più punti alla propria squadra in questo campionato con i suoi gol di Domenico Criscito del Genoa (quattro punti con quattro reti).