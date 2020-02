Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Juventus che al Bentegodi si arrende a un Verona che non finisce di stupire. Vittoria meritata per l'Hellas di Juric che gioca una partita di enorme personalità dominando per larghi tratti e imponendo un ritmo forsennato ai bianconeri. Sarri non può certo essere contento della prestazione dei suoi. Passata in vantaggio, la Juventus si è sciolta nel finale pagando a caro prezzo due ingenuità colossali in occasione dei gol di Borini e Pazzini. E ora il primato solitario di Ronaldo e compagni è a rischio: in caso di successo nel derby, l'Inter aggancerebbe la vetta.

Il tabellino

Verona-Juventus 2-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (58' Verre), Lazovic (79' Dimarco); Zaccagni (69' Pazzini), Pessina; Borini. All.: Juric.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (82' De Sciglio), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (72' Ramsey), Higuain (59' Dybala), Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Gol: 65' Ronaldo (J), 76' Borini (V), 86' rig. Pazzini (V).

Ammoniti: Lazovic, Pessina (V), Alex Sandro, Dybala, Bonucci (J)

Note - Recupero 1'+6'.

La cronaca in 9 momenti chiave

10' PARATONA DI SZCZESNY! Azione d'attacco prolungata del Verona. Faraoni prova un destro dalla destra, da posizione molto defilata: bomba terrificante, il portiere della Juventus vola e alza in corner.

19' TRAVERSA DI DOUGLAS COSTA! Bentancur innesca il brasiliano che parte palla al piede, arriva al limite e lascia partire una cannonata di sinistro. Silvestri, battuto, viene salvato dalla traversa.

23' ANNULLATO UN GOL AL VERONA! Punizione di Veloso: sinistro tagliato che spiove a centro area dove Kumbulla sbuca alle spalle di Bonucci e trafigge Szczesny con un colpo di testa ravvicinato. Tutto inutile, però, perché Kumbulla era in fuorigioco. Di pochissimo, ma in fuorigioco.

36' PALO DI CRISTIANO RONALDO! Il portoghese punta Faraoni sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro a giro velenoso. Silvestri sorpreso e immobile, ma per sua fortuna il pallone si stampa sul palo alla sua sinistra. Secondo legno di serata per la Juventus.

43' RONALDO DI TESTA! Delizioso cross di esterno sinistro di Douglas Costa: CR7 colpisce in torsione, quasi spalle alla porta e spedisce a lato. Non era facile fare meglio di così.

41' ANCORA RONALDO: FUORI DI POCO! Altro destro a giro di CR7 dal vertice sinistro dell'area di rigore. Pallone largo, Silvestri comunque sembrava sulla traiettoria.

65' CAPOLAVORO DI CRISTIANO RONALDO! Straordinaria prodezza di CR7 che parte prima della linea di metà campo, cerca il dialogo con Bentancur che gli restituisce palla. Si presenta in area, sfida Rrahmani nell'uno contro uno e fulmina Silvestri con un diagonale rasoterra di destro.

76' PAREGGIA IL VERONA! BORINI! Improvvisa fiammata dell'Hellas: Bentancur e Pjanic combinano un pasticcio ai venti metri, l'ex attaccante del Milan si avventa sul pallone come un falco e trafigge Szczesny con un destro a giro che si insacca nell'angolino.

86' 2-1 VERONA! PAZZINI SU RIGORE! Fallo di mano di Bonucci su colpo di testa di Kumbulla sugli sviluppi di un corner. Massa, richiamato al VAR, concede il penalty all'Hellas. Dagli undici metri destro implacabile di Pazzini: Szczesny intuisce ma non può arrivarci.