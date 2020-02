Verona-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. All. Juric

Indisponibili: Salcedo

Squalificati:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo

Squalificati:

Statistiche Opta

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù.

Il Verona ha perso l’ultima partita casalinga contro la Juventus nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai vinto due trasferte di fila contro i gialloblù.

Il Verona è rimasto imbattuta nelle ultime sette partite di campionato, non infila una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A dall’ottobre del 2000.

Verona imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di campionato (2V, 1N): in Serie A non arriva a quattro di fila da febbraio 2016 (2V, 2N).

54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria sono 10 le squadre ad aver fatto così bene o meglio a questo punto, nove hanno poi terminato la stagione in vetta alla classifica - unica eccezione il Napoli 2017/18, di Maurizio Sarri.

La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di campionato (2V), dopo che era rimasta imbattuta nelle prime sette fuori casa in questa Serie A (5V, 2N).

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata ben otto volte in questo campionato, record alla pari di Inter e Milan. Nelle precedenti 13 stagioni di Serie A, solo una volta i gialloblù avevano ottenuto più clean sheet dopo 22 gare (nel 1988/89, 10).

Juventus e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù.

Giampaolo Pazzini ha messo lo zampino in sei reti contro la Juventus in Serie A (quattro gol, due assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime otto sfide, nessuna invece nelle ultime 13 - quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante del Verona in Serie A (21).

Paulo Dybala non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in Serie A: in un singolo campionato con la Juventus ha fatto peggio solamente tra novembre 2018 e febbraio 2019, quando rimase a secco per 10 gare.