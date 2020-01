Tutto facile per il Verona di Juric. L'Hellas stende 3-0 il Lecce, vince ancora, stabilisce il suo nuovo record di 11 partite di fila in Serie A sempre in rete e si porta al nono posto in classifica. Al Bentegodi una sola squadra in campo, che legittima la propria superioritá con le reti di Dawidowicz su corner di Veloso, di Pessina su assist di Lazovic e con il rigore nel finale di Pazzini, subentrato a Di Carmine. Salentini, che hanno chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Dell'Orco, ancora sconfitti e sempre in zona pericolosa.

Il tabellino di Verona-Lecce 3-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat (Dall'88' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Verre (Dal 49' Borini), Pessina; Di Carmine (Dal 73' Pazzini). All. Juric

Lecce (5-3-2): Gabriel (Dal 28' Vigorito); Donati, Lucioni (Dal 42' Majer), Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar (Dal 69' Meccarielllo). All. Liverani

Arbitro: Abisso di Palermo

Gol: 19' Dawidowicz (V), 34' Pessina (V), rig. 87' Pazzini (V)

Assist: Veloso, Lazovic

Ammoniti: Tachtsidis, Faraoni, Amrabat

Espulso Dell'Orco al 67' per doppia ammonizione

Verona LecceGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

19' - GOL! 1-0 VERONA! Dawidowicz di testa! Corner di Veloso e stacco perfetto del difensore.

21' - Gran parata di Gabriel su Rrhamani! Amrabat apre per il difensore che calcia potente. RESPINGE GABRIEL.

34' - GOL! 2-0 Verona! Gran cross da sinistra col destro di Lazovic e colpo di testa di Pessina. Bel gol.

37' - Ancora cross di Lazovic e stavolta é Di Carmine a mancare di poco il colpo di testa. Palla a lato.

43' - Lapadula! Occasione Lecce in contropiede. Majer appena entrato serve l'attaccante, che in diagonale spara fuori.

45'+2' - Traversa di Majer. Gran mancino da fuori e traversa piena.

67' - Espulso Dell'Orco. Secondo fallo e secondo giallo. Lecce in 10.

87' - GOL! 3-0 Verona! Rigore perfetto di Pazzini, che spiazza Vigorito. Lo stesso portiere aveva steso Amrabat in area.

La statistica chiave

Il Verona é andato in gol per 11 match consecutivi all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia.

MVP del match

Matteo PESSINA - Come all'andata, interpreta alla perfezione il match. Bel gol, ottimo passo, inserimenti costanti. Bel prospetto.

Fantacalcio

Promosso - Darko LAZOVIC - Domina la fascia, mette a referto l'ennesimo assist, crossa, copre, corre. Benissimo.

Bocciato - Gianluca LAPADULA - Sbaglia una facile occasione, fatica a trovare la posizione, viene spesso anticipato.