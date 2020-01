Verona-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Zaccagni

Indisponibili: Crescenzi, Empereur, Salcedo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calderoni; Farias

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Lecce (1N), lo stesso numero di successi ottenuti dai gialloblù in tutte le precedenti 10 (4N, 4P).

Tra le squadre attualmente in Serie A, Il Lecce è quella che il Verona ha ospitato più volte nella competizione senza mai perdere (3V, 3N).

Nelle ultime cinque gare di Serie A che hanno visto opposte due avversarie neopromosse non si è verificato nessun pareggio (quattro successi per la squadra in casa e uno per la formazione ospite), mentre tutte le tre precedenti sono terminate in parità.

Il Verona è imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato (2V, 2N), se non dovesse perdere potrebbe ottenere la propria miglior striscia nella competizione da febbraio 2016 con Luigi Delneri in panchina (cinque in quel caso).

Il Verona ha incassato 22 reti finora in questo campionato: l’ultima squadra neopromossa con 22 o meno gol subiti dopo prime 19 gare stagionali in Serie A fu il Torino nel torneo 2012/13 (22 anche in quel caso).

Dall’inizio di ottobre 2019 ad oggi, nessuna squadra ha ottenuto meno successi del Lecce (uno, per 1-0 contro la Fiorentina a novembre) nei cinque maggiori campionati europei - al pari del Tolosa e del Nîmes.

Solo Parma e Atalanta (otto reti ciascuna) hanno segnato più del Verona (sette marcature) e del Lecce (sei) con giocatori subentranti in questo campionato.

Nonostante il Lecce sia la squadra che ha concesso più conclusioni agli avversari nel corso dei primi 15 minuti di gioco nel campionato in corso (60), la squadra di Liverani è l’unica che non ha subito gol in questo intervallo temporale.

Le ultime otto marcature del Lecce in campionato sono state messe a segno da otto giocatori diversi, tutte nel secondo tempo.

Giampaolo Pazzini ha segnato sette reti in sette presenze contro il Lecce in Serie A, solo contro l’Atalanta ha fatto meglio (otto marcature): i pugliesi sono la squadra contro cui l’attaccante del Verona ha la miglior media gol a partita nella competizione