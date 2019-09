Un rosso a favore, un golletto come contro il Brescia e il Milan va. Secondo successo consecutivo per i rossoneri, che trovano finalmente continuità espugnando il campo del Verona, un tempo fatal e, oggi, possibile punto di partenza di una rinascita fin qui solo auspicata. Un 1-0 firmato da Piatek dal dischetto ed evidentemente influenzato dal rosso che l'arbitro Manganiello estrae, dopo soli 21 minuti, nei confronti dell'esordiente Stepinski, reo di un intervento da karate - non cattivo, quanto scomposto - sul volto di Musacchio. Per la seconda volta in tre giornate l'Hellas è dunque costretto a giocare in 10 contro 11 per quasi tutto il match, e stavolta ha la peggio. Uscendo, giustamente, tra gli applausi al termine di 90 minuti gagliardi e generosi. Il Milan si tiene invece il risultato a dispetto di una prestazione involuta e senza troppo brio, anche se la vera nota negativa arriva nel recupero: espulso direttamente proprio come Stepinski, Calabria salterà il derby.

Il tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani (79' Tutino), Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre (67' Pessina), Zaccagni (78' Di Carmine); Stepinski. All. Juric

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Çalhanoglu; Suso, Paquetá (46' Rebic); Piatek. All. Giampaolo

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Gol: 69' rig. Piatek

Assist: -

Ammoniti: Piatek, Paquetá, Veloso, Gunter, Silvestri, Rebic

Note: espulsi Stepinski al 21' e Calabria al 93'

La cronaca in 9 momenti chiave

4' – Piatek calcia, Gunter ci mette il piede e quasi manda fuori causa Silvestri: la palla termina di poco alta sopra la traversa.

8' – Donnarumma subito impegnato: prima smanacciata su un centro di Faraoni e secondo intervento su una rovesciata ravvicinata di Zaccagni.

21' – ESPULSO STEPINSKI. Il polacco interviene col piede alto sul volto di Musacchio, Manganiello lo ammonisce ma, dopo aver controllato il replay, torna in campo col cartellino rosso in mano. Verona in 10 uomini.

28' – Occasione enorme per Verre: lancio dalle retrovie per l'ex doriano, che scatta in posizione regolare, aggancia benissimo al volo e, sempre al volo, spara a lato davanti a Donnarumma.

58' – Palo di Calabria: splendido controllo di petto e destro incrociato al volo, con la palla che colpisce il palo lontano a Silvestri battuto.

60' – PALO anche di Verre: cross di Lazovic per l'ex sampdoriano che, libero sul secondo palo, calcia al volo colpendo il legno.

69' – GOL DEL MILAN. Çalhanoglu calcia da fuori e Gunter devia con un braccio largo: Manganiello indica il dischetto e Piatek, dagli 11 metri, non sbaglia.

84' – Gol annullato a Piatek: Çalhanoglu calcia col sinistro, Silvestri non trattiene e il polacco lo punisce da un passo. Gol annullato grazie all'intervento della VAR, in quanto Piatek ha strappato il pallone dalle mani del portiere veronese.

93' – ESPULSO CALABRIA. Braccio largo al limite dell'area su Pessina e rosso diretto anche per il terzino rossonero, che sarà costretto a saltare il derby.

MVP

Piatek. Freddissimo dal dischetto, si vede annullare il possibile raddoppio dalla VAR. Non è ancora ai suoi massimi livelli, ma è un buon punto di partenza.

Piatek esulta in Verona-MilanGetty Images

Fantacalcio

Promosso – Kumbulla. Non troppo preciso nei lanci, ma se la cava con tanta personalità a dispetto della giovane età. Ottima prova difensiva, nonostante debba tenere a bada il pericolo Piatek.

Bocciato – Stepinski. Si può discutere sulla severità di Manganiello, ma quell'intervento verso il volto di Musacchio resta scriteriato. Peggior esordio possibile con la maglia dell'Hellas.