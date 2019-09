Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badu, Crescenzi, Bessa

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez R.; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Biglia

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Verona (2N, 2P), proprio la più recente, nel girone di ritorno del campionato 2017/18 – nelle precedenti cinque partite i rossoneri avevano ottenuto quattro successi e una sconfitta.

Il Verona ha segnato 39 gol in casa contro il Milan in Serie A: la squadra rossonera è quella contro cui i gialloblù hanno realizzato più reti interne.

Il Verona ha ottenuto quattro punti nelle prime due giornate di questo campionato: finora è successo in sei occasioni che i gialloblù non siano stati sconfitti nelle prime tre giornate, la più recente nel 2014/15.

Pareggio nella prima partita casalinga per il Verona, che nelle sue due ultime partecipazioni in Serie A (2015/16 e 2017/18) non è riuscita a trovare la vittoria nelle prime due gare giocate tra le mura amiche.

Tra le squadre presenti in questo campionato e nello scorso, il Milan è quella che ha subito meno gol nell’anno solare 2019 (17).

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro trasferte in Veneto in Serie A (1P): tanti successi quanti nelle precedenti otto gare in questa regione.

Escludendo il Lecce, che non ha ancora segnato, nessuna squadra ha una percentuale realizzativa (inc. tiri respinti) più bassa del Milan (3.3%): nello scorso campionato i rossoneri avevano mantenuto una percentuale del 9.4%.

Giampaolo Pazzini ha segnato 21 gol in 74 presenze con il Milan in campionato: l’attaccante del Verona ha realizzato quattro reti nelle ultime otto sfide contro i rossoneri in Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti otto.

L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha segnato un solo gol nelle ultime nove presenze di campionato, mentre nelle precedenti nove aveva realizzato sette reti - il Verona potrebbe diventare la 21ª squadra affrontata e la 15ª vittima in Serie A.

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha segnato con la terza conclusione tentata in questo campionato, nella scorsa stagione aveva realizzato la prima rete alla conclusione numero 61.