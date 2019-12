Vince ancora la Roma di Fonseca. Tre punti in un campo ostico come quello del Verona, in un Bentegodi reso ancor piú pesante dalla costante pioggia. I giallorossi vincono grazie ai guizzi di Kluivert e Mkhitaryan, al rigore di Perotti e alla grande prova sulla trequarti di Pellegrini. I veneti ci hanno provato e hanno creato diversi fastidi ai capitolini, legittimando l'ottimo campionato disputato fin qui. Un successo esterno importante per la Roma, che ora attende il risultato del Cagliari per capire se il quarto posto al termine della 14a giornata sará solitario o in condivisione.

Il tabellino di Verona-Roma 1-3

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina (Dal 71' Veloso), Lazovic; Verre (Dal 65' Salcedo), Zaccagni (Dall'80' Pazzini); Di Carmine. All.:Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under (Dal 67' Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (Dal 35' Perotti); Dzeko (Dal 86' Fazio). All.: Fonseca

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 17' Kluivert (R), 21' Faraoni (V), 45' rig. Perotti (R), 92' Mkhitaryan (R)

Assist: Pellegrini, Zaccagni, Perotti

Ammoniti: Pellegrini, Gunter, Mancini, Bocchetti, Diawara, Faraoni

L'esultanza della Roma dopo il gol di Justin Kluivert, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

17' - GOL! 0-1 Roma! Lancio stupendo (e assist) di Pellegrini, controllo eccellente di Kluivert e destro interno che beffa Silvestri.

21' - GOL! 1-1! Pareggia il Verona. Cross di Zaccagni perfetto da sinistra e stacco sul secondo palo di Faraoni tutto solo.

25' - Annullato un gol a Di Carmine, che aveva trovato un gran diagonale col destro. Fuorigioco per l'attaccante del Verona.

37' - ANNULLATO IL 2-1 al Verona. Lazovic va sul fondo e crossa, respinge male Perotti e Faraoni col mancino da centro area insacca. Guida aveva inizialmente annullato perché la palla sembrava fosse uscita sul cross di Lazovic. Ma il VAR ha corretto la decisione. Il gol é annullato per fuorigioco di Lazovic.

45' - GOL DI PEROTTI! 2-1 ROMA! Rigore perfetto dell'argentino. Il penalty era stato causato per fallo di Gunter su Dzeko.

59' - Gran destro da fuori di Pellegrini. Bel diagonale, ma bravo Silvestri a deviare in corner.

72' - Occasione Roma! Santon per Mkhitaryan, che calcia: devia Silvestri e Rrhamani mette in corner in affanno e rischiando l'autorete.

92' - GOL! 1-3 Roma! MKHITARYAN chiude il match! Pellegrini dentro per Perotti, assist dietro per l'armeno, che non sbaglia col mancino.

MVP del match

Lorenzo PELLEGRINI - Assist per Kluivert magnifico, poi si innervosisce e sbaglia qualcosina. La sua presenza alza la qualitá del gioco giallorosso. In ogni azione pericolosa, c'é una sua giocata. Gran giocatore.

Fantacalcio

Promosso - Cengiz UNDER - Poco in partita. Lento nelle idee e macchinoso nei movimenti. Paga la lunga assenza.

Bocciato - PEROTTI - Freddissimo dal dischetto, anche se era entrato da poco. Non mostra uno stato di forma eccezionale, ma si dedica alla causa, sfruttando le sue doti tecniche. Assist magico per l'1-3.