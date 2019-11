Verona-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre; Di Carmine, Salcedo. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Veloso, Kumbulla, Badu, Bessa, Tupta, Crescenzi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Zaniolo

Indisponibili: Mirante, Cristante, Zappacosta

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Verona contro la Roma in Serie A risale all'ottobre 1996 - da allora 10 successi giallorossi e cinque pareggi.

La Roma ha trovato la rete in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha realizzato 17 gol.

Il Verona ha vinto cinque partite in questo campionato, solo in una delle precedenti 14 stagioni di Serie A aveva ottenuto più successi dopo 13 gare: sette nel 2013/14.

Il Verona ha subito solo 11 gol in questo campionato, l’ultima squadra neopromossa ad aver incassato così poche reti dopo 13 partite di Serie A è stata il Bari nel 2009/10 (10 in quel caso).

La Roma ha vinto le ultime 19 gare di Serie A contro un’avversaria neopromossa: striscia di successi più lunga nella storia della Serie A.

Dopo una serie di nove gare esterne da imbattuta in campionato (4V, 5N), la Roma ha perso l’ultima trasferta di Serie A, contro il Parma: non infila due sconfitte consecutive fuori casa nella massima serie dallo scorso marzo.

Le ultime otto reti del Verona in Serie A sono state messe a segno da otto marcatori differenti (esclusi autogol).

La Roma è la squadra che ha realizzato più reti sugli sviluppi di calcio d’angolo (sei) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

La squadra di Ivan Juric ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate al Bentegodi - l'attuale tecnico del Verona non ha mai ottenuto tre successi interni consecutivi da allenatore nel massimo campionato.

Edin Dzeko ha esordito in Serie A contro il Verona (agosto 2015) - sei delle ultime otto reti del bosniaco in campionato sono state messe a segno in casa dopo che tutte le precedenti sette erano arrivate in trasferta.