Verona-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

Indisponibili: Crescenzi, Badu, Bessa, Bocchetti

Squalificati: –

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Gabbiadini, Rigoni; Quagliarella. All. Di Francesco

Indisponibili: Maroni, Seculin, Linetty

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Sampdoria è imbattuta da sette gare di Serie A contro il Verona, grazie a cinque successi e due pareggi, dopo che nelle precedenti sei sfide aveva perso due volte (1V, 3N).

Il Verona ha perso solo tre delle 23 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (10V, 10N) – tra le squadre affrontate almeno 20 volte in gare interne, la Samp è quella contro cui i gialloblù hanno la miglior percentuale di vittorie (43.5%).

Il Verona ha ottenuto sei punti in questo campionato: nelle ultime due stagioni di Serie A disputate, terminate con la retrocessione, ne aveva conquistati al massimo tre dopo le prime sei gare.

L’ultima volta in cui il Verona ha realizzato più di un gol in una partita casalinga di Serie A è stata nel febbraio 2018: da allora nove gare interne con sole quattro reti segnate dai gialloblù.

La Sampdoria ha perso cinque delle prime sei partite di questo campionato: peggior partenza nella storia della Serie A per la squadra blucerchiata.

La Sampdoria è uscita sconfitta in tutte le tre trasferte di questo campionato: solo tre volte, nella loro storia in Serie A, i blucerchiati hanno perso tutte le prime quattro gare fuori casa, l’ultima nel 1985/86 (la quarta proprio contro il Verona).

Il Verona è l’unica squadra, insieme al Torino, a non aver ancora subito gol di testa in questo campionato: nella scorsa Serie B i gialloblù ne avevano concessi 11 con questo fondamentale, meno solo di tre squadre.

La Sampdoria non ha segnato nemmeno un gol nel primo tempo in questo campionato e ne ha subiti otto, meno solo del Sassuolo (nove): infatti quella blucerchiata è la squadra rimasta in svantaggio per più minuti (320) – il Verona invece è quella che è stata meno in vantaggio (20’).

Miguel Veloso è attualmente il miglior marcatore del Verona, che non ha ancora segnato con attaccanti, in questo campionato: il centrocampista gialloblù ha già eguagliato il suo miglior bottino in un singola stagione di Serie A (due reti come nel 2011/12).

Fabio Quagliarella ha segnato un solo gol, su rigore, nelle prime sei giornate di questo campionato: dal 2014/15 l’attaccante della Sampdoria aveva sempre realizzato almeno due reti a questo punto della stagione.