Verona-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Henderson, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Stepinski. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bocchetti, Badu, Bessa, Pazzini, Tupta, Veloso

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Obiang, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bouarabia, Ferrari, Mazzitelli, Chiriches, Rogerio, Pegolo

Statistiche Opta

Un solo pareggio in otto precedenti di Serie A tra Sassuolo e Verona: quattro vittorie per i veneti, tre per gli emiliani.

Il Verona ha vinto le prime due sfide interne contro il Sassuolo in Serie A, ottenendo poi un punto nelle successive due.

Nove punti in otto partite per il Verona: nell’era dei tre punti a vittoria, nelle quattro occasioni in cui è retrocessa dalla Serie A, solo una volta la squadra gialloblù aveva ottenuto così tanti punti (12 nel 2001/02).

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A: la squadra gialloblù non ottiene tre clean sheet interni di fila dal 2002.

Il Sassuolo ha subito 16 gol nelle prime sette partite di questo campionato: da quando è arrivata in Serie A, la squadra neroverde ha fatto peggio solo nella prima stagione (21 reti subite nel 2013/14).

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque trasferte consecutive in Serie A: la squadra neroverde non ha mai ottenuto più sconfitte esterne di fila nel massimo campionato.

Il Verona è l’unica squadra a non aver ancora subito gol di testa in questo campionato.

Il Sassuolo ha subito 12 gol nel corso dei primi tempi in questa Serie A, più di ogni altra squadra.

L’attaccante del Verona Mariusz Stepinski non ha segnato nelle ultime 19 partite di campionato, il suo precedente digiuno più lungo nel massimo campionato era di sole 11 gare.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha già segnato sei gol, nelle precedenti quattro stagioni di Serie A non ha mai superato quota otto: dopo le prime sei presenze di un campionato di A non ne aveva mai realizzati più di tre.