Verona-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Dawidowicz

Indisponibili: Badu, Bessa, Salcedo, Tupta

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Iago Falque, Lyanco, Edera

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto l'ultimo confronto contro il Torino in Serie A: solo una volta ha battuto i granata in due partite consecutive nella competizione (a cavallo tra gli anni '50 e '60).

Il Verona è imbattuto nelle ultime due sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (1V, 1N), dopo una serie di cinque successi consecutivi dei granata.

Il Verona ha subito tre gol in entrambe le ultime due partite di campionato: sei reti concesse, tante quante nelle precedenti sette gare di Serie A.

Sconfitta nell’ultima partita casalinga in Serie A per il Verona, che in questo campionato non ha mai perso due gare interne di fila, avendo precedentemente ottenuto tre successi, due pareggi e due sconfitte.

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A: i granata non ottenevano due successi di fila da inizio stagione e in generale non arrivano a tre vittorie consecutive in un singolo campionato dallo scorso marzo.

Per la prima volta in questo campionato il Torino ha ottenuto due successi esterni di fila (entrambi senza subire gol); i granata non arrivano a tre vittorie in trasferta consecutive dal febbraio 2015.

Nessuna squadra ha subito meno reti di testa rispetto a Verona e Torino in questo campionato (una), mentre solo il Cagliari (sette) ha realizzato più reti dei granata (sei) con questo fondamentale.

Il Verona ha effettuato in media 3.3 tiri nello specchio a partita in questo campionato, meno di ogni altra squadra.

L’attaccante del Verona Samuel Di Carmine ha segnato tre gol con le sue ultime quattro conclusioni nelle ultime tre presenze di campionato, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti sette partite.

Doppietta nell’ultimo match fuori casa per l’attaccante del Torino Andrea Belotti, che aveva realizzato una sola rete nelle precedenti 10 gare esterne: il Gallo non segna per due trasferte di fila in Serie A dal dicembre 2018.