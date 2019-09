Hellas Verona e Udinese si spartiscono la posta con uno 0-0, sintesi di un vero e proprio festival degli errori in fase di impostazione da ambedue le parti. Due occasioni per parte: quelle dei friulani le sbaglia Lasagna, quelle dei gialloblù Stepinski (con miracolo di Musso) e Verre. Quasi inevitabile il risultato ad occhiali, buono comunque a interrompere le rispettive strisce di sconfitte, due per la formazione di Juric (5 punti), ben tre per quella di Tudor, che nel secondo tempo bada solamente a difendersi e che, in classifica, sale a quota 4.

Il tabellino

HELLAS VERONA-UDINESE 0-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Günter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic (83' Vitale); Zaccagni (61' Verre), Pessina; Di Carmine (29' Stepinski). All.: Juric.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema (78' Opoku); Barak (70' Walace); Lasagna (65' Okaka). All.: Tudor.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Stryger Larsen, Jajalo, Walace, Rodrigo Becão.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

5' - VERONA ALL'ATTACCO! L'azione viene fermata per un offside, contemporaneo peraltro a una zuccata tra Di Carmine e Troost-Ekong: ha la peggio l'attaccante dell'Hellas, che - dopo cure e fasciature - riesce a restare in campo sino al 29' quando è costretto a lasciare il suo posto a Stepinski.

43' - UDINESE A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo bianconero, Mandragora fa sponda di testa e Lasagna, da due passi, calcia alto sopra la traversa!

54' - CONTROPIEDE UDINESE! Lasagna ha nuovamente tra i piedi la palla del vantaggio, ma il suo diagonale a tu per tu con Silvestri è impreciso: occasione mancata per la formazione friulana.

64' - AMBRABAT PER L'HELLAS! Il centrocampista gialloblù, in prestito dal Club Bruges, va via a Jajalo e conclude rasoterra: Musso la blocca.

66' - IL NEOENTRATO VERRE SI GIRA IN AREA CON IL SINISTRO! Musso la blocca e Veloso si arrabbia per non essere stato servito.

77' - MIRACOLO DI MUSSO SU STEPINSKI! Cross col contagiri di Amrabat dalla destra e potente colpo di testa del polacco: il portiere argentino dell'udinese respinge il pallone con l'aiuto della traversa.

Hellas Verona-Udinese: il portiere dell'Udinese Juan Musso sventa, mandando sulla traversa, il colpo di testa ravvicinato di Mariusz Stepinski (LaPresse)LaPresse

81' ALTRA OCCASIONISSIMA PER IL VERONA! Grandissimo cross di Rrahmani dalla destra, Stepinski viene anticipato e Verre, tutto solo davanti a Musso, allarga troppo la conclusione.

MVP

Musso. In un match in cui si sbaglia di tutto, dal passaggio elementare al gol fatto sottoporta, l'intervento miracoloso al 77' del portiere argentino dell'Udinese sul colpo di testa a botta sicura di Stepinski, è manna dal cielo.

Fantacalcio

Promosso - Rrahmani. Ordinato in difesa, propositivo in fase offensiva. Sia come "torre" sui calci d'angolo che, nel finale, con un preciso cross dalla destra con cui da il "là" all'occasionissima di Verre.

Bocciato - Lasagna. getta alle ortiche due occasioni d'oro sottoporta, una per tempo. Dosa male la forza con cui si avventa sul pallone. Insomma, lo si è visto in tempi migliori.

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social