Verona-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

Squalificati: Kumbulla

Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti, Crescenzi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All Tudor

Squalificati: De Paul

Indisponibili: Ter Avest

Statistiche Opta

L'Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (1N), dopo non aver trovato il successo in nessuna delle precedenti quattro (1N, 3P).

Le due sconfitte interne del Verona contro l'Udinese in Serie A sono arrivate nelle tre sfide più recenti al Bentegodi (1N): in precedenza sette successi gialloblu e cinque pareggi.

Il Verona non ha trovato la via del gol in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Udinese, dopo che aveva sempre segnato almeno una rete contro i friulani nelle precedenti nove.

L’Udinese non perde da nove trasferte di Serie A in Veneto (quattro vittorie e cinque pareggi tra Chievo e Verona), la sua serie di imbattibilità più lunga di sempre fuori casa in una singola regione.

Il Verona ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, dopo che nelle precedenti quattro aveva vinto ben tre volte (1P).

Solo l’Inter (10) ha subito meno tiri nello specchio del Verona (12) nelle prime quattro giornate di questo campionato.

L’Udinese ha subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di campionato: i bianconeri non fanno peggio da ottobre 2017 quando raggiunsero quota 12.

Nessuna squadra ha una percentuale realizzativa più bassa dell’Udinese in questa Serie A (3.6%): i friulani hanno segnato appena due reti con 56 conclusioni tentate.

Il giocatore del Verona Marco Faraoni ha giocato 16 gare di Serie A con la maglia dell’Udinese, tra il 2012 e il 2017; l’esterno italiano ha anche segnato la sua ultima rete nella competizione contro i friulani, nell’aprile 2018 con il Crotone.

Kevin Lasagna ha preso parte attiva a tre reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona (due gol e un assist); tuttavia, l’attaccante dell’Udinese è rimasto a secco di gol nei suoi ultimi otto incroci con squadre neopromosse nella competizione.