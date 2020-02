Ci aspettavamo un attaccante forte fisicamente, alle volte incostante e tendente al pigro, reduce peraltro dalla sua peggior stagione in Premier League; ci siamo ritrovati – al netto di un avvio altalenante – al cospetto di una sorta di Christian Vieri 2.0, per movenze e prolificità fotocopia dell’ex Bobo-gol di Inter e Nazionale. Anzi, alla sua prima stagione in nerazzurro Romelu Menama Lukaku Bolingoli ha già fatto persino meglio dell’illustre predecessore: 20 gol stagionali contro 18… E se Immobile non veleggiasse su cifre irreali e se CR7 non facesse il CR7 probabilmente signoreggerebbe la classifica marcatori. Ah, tornando al paragone con Vieri: non siamo mica noi che lo diciamo, è il diretto interessato che l’ha sbandierato ai quattro venti…

Bomber tattico e multiforme

L’attaccante in grado di parlare fluentemente otte lingue – tra cui il lingala, lingua bantu parlata nella Repubblica Democratica del Congo, patria dei suoi genitori – è poliglotta anche quando si tratta di mettere in pratica il linguaggio del gol: segna di testa, di destro, sinistro, su calcio di rigore e da fuori area in un letale mix di classe e opportunismo.

Non è un caso che Antonio Conte lo abbia voluto a ogni costo quest’estate: è tatticamente perfetto per il 3-5-2 del tecnico salentino e risulta essere il partner d’attacco ideale per il gemello del gol Lautaro Martinez. Per la cronaca, di gol in Serie A il belga ne ha messi a referto già 16 e quando ha trovato la via della rete l’Inter ha sempre vinto (tranne contro il Parma).

Progressioni devastanti: la sorpresa

Che Lukaku fosse un attaccante straripante fisicamente e potesse contare su un sinistro “educato” non rappresentava certo una novità, ma vedendolo domenica dopo domenica quello che davvero sorprende è la sua proprietà di corsa. Quel suo essere un attaccante incline a spaziare sul campo, allargandosi ad esempio sulla sinistra per aprire varchi a beneficio dei compagni o per partire palla al piede dando pieno sfogo a quella sua progressione devastante in campo aperto. Si contano sulla dita di una mano i difensori del nostro campionato capaci di tenere testa a un Lukaku lanciato a rete…

Le heatmap di Lukaku contro l’Udinese (1° tempo) è emblematica del suo moto perpetuo, così come gli altri dati registrati…

Cosa manca "per fare un euro"

Parliamoci chiaro, al Lukaku ammirato in Italia non manca proprio nulla: a 26 anni viaggia verso lo zenit della sua carriera e i numeri registrati in Premier, Nazionale e Serie A parlano per lui. Per assurgere al gotha del calcio mondiale entrando, per intenderci, in orbita Pallone d’Oro deve crescere di pari passo con la sua Inter arrivando a determinare partite decisive (vuoi in campionato, vuoi nelle competizioni europee).

Le vittime "big" in Italia...

Squadra avversaria Stagione 2019-20 Milan 1 Lazio 0 Juventus 0 Roma 0 Napoli 2 Atalanta 0

... E in Premier League

Squadra avversaria Stagione 2017-18 Stagione 2018-19 Manchester City 0 0 Chelsea 1 0 Arsenal 0 0 Tottenham 0 0 Liverpool 0 0

Se dobbiamo individuare il pelo nell’uovo mancano per l’appunto i sigilli contro le big. Colmata quella lacuna, l’unico limite sarà il cielo per il degno #9 dell’Inter.