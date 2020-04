Vertice Lega Serie A-Governo: protocollo FIGC sotto esame, allenamenti sì ma solo a coppie

Il mondo del calcio si confronta con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per studiare un piano per la ripresa. La sensazione, tuttavia, è che si tenderà a temporeggiare in attesa del nuovo Dpcm che dovrà regolare la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Il nodo più difficile è il passaggio dagli allenamenti alle partite vere e proprie: tantissimi i dubbi e le incertezze a riguardo.

Un faccia a faccia, naturalmente in videoconferenza, tra il Governo e il mondo del calcio. L'appuntamento è fissato per la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile: da una parte ci sarà il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dall'altra tutte le componenti del mondo del pallone, dalla Serie A ai dilettanti, dai calciatori agli allenatori fino ad arrivare agli arbitri. Annunciata anche la presenza di Maurizio Casasco, numero uno della Federazione medico-sportiva. Un tavolo allargato, ricco di competenze, che dovrà mettere a punto il piano per la ripartenza del calcio. Anche se, viste le premesse, è altamente probabile che l'incontro si concluderà con una fumata se non nera, come minimo grigia.

Non do per certi né l'avvio del campionato né degli allenamenti il 4 maggio, se prima non esistono le condizioni per il Paese. Lo sport non è solo il calcio e non è solo la serie A. Valuterò con molta attenzione, ma questo non deve dare l'illusione che riprendere l'allenamento vuol dire riprendere il campionato [Vincenzo Spadafora @Tg2 Post]

Allenamenti sì, ma non a gruppi

Le dichiarazioni di un paio di giorni fa del ministro Spadafora erano state piuttosto chiare. A dettare l'agenda del calcio sarà esclusivamente l'andamento dell'emergenza sanitaria e non altro, ferma restando la volontà dei club di Serie A (espressa in maniera compatta) di portare a termine la stagione 2019-20. Se si ripartirà, quindi, lo si dovrà fare in assoluta sicurezza. Il primo passo sarà analizzare il protocollo della FIGC in merito alla ripresa degli allenamenti. A questo proposito, non si può escludere - secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport - che il Governo possa dare il via libera non ad allenamenti a piccoli gruppi (come ipotizzato dalla Federcalcio) ma solo a sedute individuali o a coppie (almeno inizialmente) e previa l'osservanza rigida delle norme sul distanziamento minimo di 2 metri.

I club chiedono indicazioni e rassicurazioni

Riprendere la stagione e portarla a termine è un obiettivo condiviso. Ma a che prezzo e in quali termini? In altre parole: cosa succederà se un giocatore dovesse essere trovato positivo al Covid-19? Che misure di sicurezza saranno adottate per consentire gli spostamenti delle squadre? E se il lockdown dovesse essere esteso solo ad alcune zone d'Italia e non a tutto il Paese, come sarà possibile proseguire il campionato? Senza contare le questioni puramente calcistiche come i contratti che scadono il 30 giugno e le date della sessione estiva di calciomercato che - per ovvi motivi - non sono ancora state fissate.

Ripresa differenziata per A e B?

E poi c'è un ultimo aspetto: le condizioni per la ripartenza fissate dal protocollo della FIGC potrebbero essere osservate (seppure a fatica) solamente dalla Serie A e forse dalla Serie B. Di sicuro non dalla C e dai dilettanti (i costi sarebbero troppo alti e nella quasi totalità dei casi sarebbe impossibile predisporre la logistica necessaria). Si potrebbe quindi ipotizzare una ripresa scaglionata: prima la Serie A, poi il campionato cadetto. Con tanti dubbi sul resto.

Le indicazioni dell'UEFA

Allargando lo scenario a livello internazionale, è d'obbligo tenere in considerazione le direttive dell'UEFA. Rispetto alle leghe nazionali l'obiettivo ultimo coincide: portare a termine la stagione. Nello specifico, esistono 3 strade differenti:

giocare tutte le partite che rimangono

qualora non fosse possibile chiudere i campionati con formule ad hoc (spareggi o playoff)

in caso di stop anticipato stilare comunque una classifica valida per le Coppe 2020-21 sulla base dei principi di correttezza, trasparenza e sportività

