L’indiscrezione arriva dall’esperto collega in tematiche di calciomercato Gianluca Di Marzio (Sky) e riaprirebbe, in qualche modo, dopo le ‘scaramucce’ estive, la battaglia tra Inter e Juventus.

Già perché per Arturo Vidal c’è anche la Juventus. Il centrocampista del Barcellona, da settimane nei radar del mercato nerazzurro per rinforzare la mediana di Antonio Conte, sarebbe finito nelle ultime ore anche sul taccuino della sua amata ex Juventus.

Un puro tentativo di disturbo, come fu in estate ad esempio per Romelu Lukaku, o un concreto interesse?

In questo caso potrebbe essere di più la seconda opzione. Nella prima parte di questa stagione infatti la Juventus ha convinto davvero poco in mezzo al campo. Tantissimi infortuni muscolari, un’operazione chirurgica – quella a Khedira – e due inserimenti arrivati in estate che per differenti motivi non hanno fin qui convinto: Rabiot e Ramsey.

E così, anche in ottica della potenziale partenza di Emre Can, giocatore che non convince il tecnico Sarri e che non è riuscito a conquistarsi spazio, ecco che anche la Juventus torna su uno dei suoi acquisti più azzeccati della gestione Andrea Agnelli: Arturo Vidal.

Arturo Vidal Juventus Real Madrid 2015 LaPresseLaPresse

Di Marzio informa infatti come a Barcellona sia arrivata una telefonata di sondaggio anche da parte della dirigenza bianconera; con il club catalano che formalmente ha più volte tolto dal mercato Vidal negli ultimi giorni (la partenza del centrocampista Alena in prestito al Betis un segnale non incoraggiante per le interessate).

Vedremo dunque se arriverà un’offerta concreta anche da parte dei bianconeri. 33 anni il prossimo maggio, Vidal andrà in scadenza a giugno 2021, ma non è certo questo l’idea di Inter e Juventus. Entrambe, ognuna a loro modo, avrebbero bisogno di Vidal in questo momento. Nonostante le chiacchiere infatti il cileno ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto livello. Vedremo se questa telefonata dei bianconeri cambierà qualcosa: nei prossimi giorni, di certo, capiremo qualcosa di più.