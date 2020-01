Vidal fa pace col Barça? Si presenta al primo giorno di allenamenti, ma vuole solo l'Inter

Arturo Vidal c’è! Nonostante l’Inter lo attenda con trepidazione già nel mese di gennaio, il cileno ha ripreso gli allenamenti con il Barcellona per preparare la sfida contro l’Espanyol in programma nel week end (il derby è in programma sabato 4 gennaio alle 21). C’era, infatti, attesa per vedere se l’ex Juventus si sarebbe presentato, dopo la querelle per quanto riguarda il discorso premi della scorsa stagione (Vidal ha denunciato il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro).

Il Barcellona, tramite le colonne del Mundo Deportivo, aveva risposto al giocatore, affermando che il tutto fosse stato archittetato per forzare la mano in vista del mercato invernale (Vidal vuole essere liberato dal Barça considerando che l’attuale contratto scadrà nel 2021).

Il fatto che Vidal si sia presentato agli allenamenti, può essere un segnale di distensione tra le due parti? Il Barcellona potrà liberarlo a determinate condizioni (possibile opzioni per Lautaro e Skriniar)? C’è da capire, però, cosa vorrà fare in uscita il Barça, considerando che Valverde ha sempre detto che un centrocampista sarebbe potuto partire a gennaio. Uno tra Vidal e Rakitic, ma alla fine ad essere andato via è Aleñá che è stato prestato al Betis.