Si riparte. Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato. I primi botti sono stati sparati già nel 2019: Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, mentre la Juventus ha messo le mani su Dejan Kulusevski. Ma non è finita qui. Anzi. Il mese che verrà, come ogni finestra invernale che si rispetti, porterà alla Serie A acquisti e cessioni "di riparazione", tra affari annunciati e sorprese difficilmente preventivabili. Ecco dunque cosa serve alle 20 formazioni del nostro campionato per presentarsi nella maniera migliore alla seconda parte di stagione.

Juventus

È reduce dal bruciante ko in Supercoppa, ma da agosto a oggi ha perso appena due volte. Insomma, niente panico e niente intervento pesante sul mercato. Dopo aver portato a termine il colpo Kulusevski, proverà a rimodellare il proprio centrocampo con un nome dai piedi buoni (Paredes?). Per far ciò, almeno un elemento dovrà però uscire: in pole lo scontento Emre Can.

Nome più caldo: Paredes

Leandro Paredes (Paris Saint-Germain)Getty Images

Inter

Il principale oggetto del desiderio nerazzurro lo conoscono tutti: Arturo Vidal. L'Inter ci proverà per il terzo anno consecutivo, sfruttando i noti dissidi tra il cileno e il Barcellona. Conte chiede un irrobustimento della rosa per poter lottare alla pari con la Juventus e spera di vedersi recapitare anche un attaccante: Giroud, già allenato al Chelsea, sembra fare al caso suo.

Nome più caldo: Vidal

Lazio

Squadra che vince non si cambia. E la Lazio sta vincendo, eccome. 8 successi di fila in campionato, più il trionfo in Supercoppa. Ecco perché Lotito e Tare si limiteranno probabilmente a osservare, consci di non poter migliorare in maniera netta una rosa che sta viaggiando a mille. Possibili solo operazioni di secondo piano come quella riguardante Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, altro club di proprietà di Claudio Lotito.

Nome più caldo: Jallow

Roma

Il discorso sulla Lazio si può applicare anche alla Roma. Difficile individuare nei giallorossi i protagonisti del mercato. La rosa è definita e qualcosa potrebbe accadere nel reparto offensivo, con l'arrivo di un vice-Dzeko: Petagna resta in corsa, nonostante la chiusura di Fonseca in un'intervista dei giorni scorsi. La condizione necessaria, però, è il ritorno di Kalinic all'Atletico Madrid. Il centrocampo, reparto falcidiato dagli infortuni ma finalmente tornato a pieni ranghi, non dovrebbe accogliere altri elementi.

Nome più caldo: Petagna

Atalanta

Il clamoroso caso Skrtel si è rapidamente ripetuto con Kjaer, che non si è adattato alle richieste di Gasperini e, con ogni probabiltà, nelle prossime settimane cambierà aria. La pazza idea Caldara, di ritorno dopo un anno e mezzo devastante dal punto di vista fisico e psicologico, può trasformarsi in realtà. Non da scartare l'inserimento di un altro centrocampista centrale in un reparto numericamente scarso, così come l'arrivo di un attaccante di secondo piano per rimpiazzare Barrow, pressato dal Bologna.

Nome più caldo: Caldara

Caldara - Milan - 2018/2019LaPresse

Cagliari

Il nome più caldo è quello di Tonelli, che consentirebbe a Maran di aumentare il numero di opzioni difensive. Ma, anche nel caso dei sorprendenti sardi, l'intervento sul mercato si limiterà al campo delle cosiddette "opportunità". Da sciogliere semmai il dubbio Olsen, che col ritorno di Cragno dall'infortunio potrebbe rientrare alla Roma.

Nome più caldo: Tonelli

Parma

25 punti in classifica, un bel settimo posto, la possibilità concreta di lottare per l'Europa. Come gestire il mercato di gennaio? Se lo chiede anche il Parma, senza riuscire a darsi una risposta definitiva. La rosa è numericamente completa, senza falle particolarmente evidenti. Possibile un innesto a centrocampo (Kurtic?) e in attacco, nel caso (improbabile) di un addio immediato di Kulusevski in direzione Juve.

Nome più caldo: Kurtic

Napoli

"Da quando Jorginho non gioca più", cantano a Napoli parafrasando la famosa dedica di Cesare Cremonini a Roby Baggio. Da quando Jorginho non gioca più, al San Paolo non è più regista. Ancelotti ci ha provato con Hamsik, ma dopo sei mesi se l'è visto scippare dalla Cina. E così l'enigma è ancora insoluto. Ancora per poco, perché Giuntoli sta per portare a termine l'operazione Lobotka col Celta. Basterà? Occhio pure a Callejon e Mertens, campioni "in scadenza", e alla situazione terzini: se Ghoulam parte, serve un sostituto.

Nome più caldo: Lobotka

Lobotka, Celta Vigo, Getty ImagesGetty Images

Milan

Ibra garantisce esperienza, personalità ed entusiasmo, ma per risollevare le sorti di una stagione andata in malora praticamente dal primo istante, al Milan dovrebbe cambiare tanto, se non tutto. L'obiettivo primario è un centrale di difesa, stante la ben nota situazione di Caldara. In caso di partenza di Rodriguez, poi, trovare un rimpiazzo diventerebbe un obbligo. Capitolo centrocampista: Pioli non disdegnerebbe un paio di entrate, alle quali dovranno però corrispondere altrettante uscite. Medesimo discorso per l'attacco, dove il deludente Piatek è più in bilico che mai.

Nome più caldo: Todibo

Bologna

Irrobustire il roster a disposizione di Mihajlovic è l'obiettivo di Walter Sabatini, che dopo aver sognato Ibrahimovic sta trattando Barrow con l'Atalanta e Favilli con il Genoa. Operazione necessaria per colmare il vuoto lasciato da Destro, di ritorno al Genoa. Qualcosa potrà accadere anche negli altri reparti, compresa la difesa, dove il preferito è il romanista Juan Jesus.

Nome più caldo: Barrow

Torino

Maggiore qualità in mezzo al campo: ecco di cosa avrebbe principalmente bisogno il Torino. Anche in questo caso, però, si giocherà molto sul rapporto entrate-uscite. Tra queste ultime potrebbe rientrare Zaza, con conseguente ricerca di un sostituto sul mercato.

Nome più caldo: Badelj

Verona

La bella creatura di Ivan Juric ha stupito, ma ciò non significa che a gennaio la dirigenza scaligera rimarrà immobile. Senza troppi pensieri, però. L'Hellas valuta un altro attaccante, specialmente in caso di cessione di Pazzini, e, in generale, spera di poter aumentare in ogni reparto la competitività della propria rosa. Specialmente a centrocampo, reparto che fino a questo momento ha visto scendere in campo quasi sempre i soliti noti.

Nome più caldo: Ljajic

Sassuolo

Il difetto più evidente di una squadra che gioca bene, ma che forse non raccoglie quanto dovrebbe e meriterebbe, è quello di non saper gestire fino in fondo le situazioni di vantaggio. Vedi il ko contro il Napoli prima della sosta. Un paio di elementi di esperienza in difesa e in mezzo al campo aiuterebbero De Zerbi a far fronte al problema con maggiore serenità.

Nome più caldo: Farias

Udinese

I friulani cercano un'alternativa sulla sinistra a Sema: l'interista Dimarco, senza spazio con Conte, può rappresentare la soluzione ideale. Per il resto, poco altro. La rosa di Gotti non cambierà in maniera sostanziale rispetto alla prima parte di stagione.

Nome più caldo: Zeegelaar

Fiorentina

Davanti il piatto piange: Chiesa ha costanti problemi fisici, Ribery è out, Pedro è inesperto, Boateng non convince e il solo Vlahovic, pur dotato di un talento non indifferente, non può tirare da solo la carretta. Facile dunque immaginare che un intervento concreto sarà effettuato proprio lì, in attacco. Molto probabile anche un innesto per reparto sia in difesa che in mezzo al campo.

Nome più caldo: Cutrone

Cutrone - Wolverhampton Wanderers-Manchester United - Premier League 2019-2020 - Getty ImagesGetty Images

Lecce

Non è una novità, e lo ha confermato il presidente Sticchi Damiani: l'obiettivo primario è rinforzare una difesa colabrodo (35 reti al passivo, come il Genoa) e un centrocampo che, nei primi mesi del campionato, ha palesato un'evidente mancanza di qualità. L'attacco è l'unico reparto che non sembra aver bisogno di ritocchi.

Nome più caldo: Ionita

Sampdoria

Il grave infortunio di Ferrari, capace di conquistarsi in corsa un posto da titolare, obbliga la Samp a rinforzare la propria traballante difesa. Necessario operare con precisione assoluta anche in attacco, reparto che fino a questo momento ha messo a segno la miseria di 14 gol (il secondo peggiore della A dopo quello della SPAL) e che non ha ricevuto da Quagliarella lo stesso, strepitoso contributo della scorsa stagione.

Nome più caldo: Kjaer

Brescia

Sembra essere tornato il sereno tra la società e Mario Balotelli, destinato dunque a proseguire l'avventura nella propria città. Ma l'attacco potrà subire lo stesso più di una variazione, perché Donnarumma e Matri possono lasciare e Ayé non ha convinto. Servirà uno sforzo convinto per aumentare la qualità offensiva a disposizione di Corini.

Nome più caldo: Saponara

SPAL

Che la squadra con il peggior attacco del campionato necessiti di una spalla adeguata per Petagna, non è un mistero. E proprio questa è la missione invernale del ds Vagnati. Non sarebbe male rinforzare le fasce, un tempo punto di forza di Semplici ma indebolite prima dalla cessione di Lazzari e poi dal grave infortunio di Fares. Attenzione anche alle uscite: lo stesso Petagna e Kurtic sono richiesti sul mercato e, se da un lato consentirebbero alla società di monetizzare e reinvestire, dall'altro priverebbero il tecnico di due titolari. Meglio pensarci due volte.

Nome più caldo: Dabo

Genoa

L'operazione riscossa è cominciata con tre ex: Perin, Behrami e Destro. Ma la netta sensazione è che, come in qualsiasi sessione di mercato che si rispetti, Preziosi farà il bello e il cattivo tempo rivoluzionando ancora una volta la rosa. L'attacco, privo dell'infortunato Kouamé e con Sanabria potenzialmente destinato ad altri lidi, potrà essere completamente ridisegnato. Così come la retroguardia, che da agosto è già stata bucata la bellezza di 35 volte.

Nome più caldo: Perotti