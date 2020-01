Young all'Inter, è fatta: al Manchester United vanno 1,5 milioni. Lazaro via in prestito

Secondo Sky Sport, l'Inter avrebbe ormai definito la trattativa col Manchester United per il laterale dei Red Devils Ashley Young. Arriverà comunque, nonostante il tesseramento di Spinazzola: nelle intenzioni di Antonio Conte l'ormai ex romanista giocherà a sinistra, mentre l'inglese occuperà la corsia di destra e sostituirà così Valentino Lazaro: l'austriaco ex Hertha Berlino, protagonista di una prima parte di stagione tutt'altro che esaltante, è ormai sul piede di partenza e potrebbe presto lasciare Appiano Gentile in prestito. Nell'ambito dell'operazione Young, al Manchester United andrà un milione e mezzo di euro a titolo di indennizzo, essendo l'esperto giocatore classe 1985 - atteso a Milano nel fine settimana - in scadenza di contratto.

Video - Conte: "Soldi da spendere non ce ne sono, devono prevalere le idee e affari a buon mercato" 02:12