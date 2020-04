Zanetti: "Ripresa del campionato? Complicato trovare nuove formule. Lautaro? È felice all'Inter"

Si riparte? Non si riparte? Situazione ancora in stallo. Governo e FIGC studiano come e quando far ripartire la Serie A, ma ci sono molti club che sono titubanti sulla conclusione di questa stagione. Una tra tutte l'Inter, che in stagione avrebbe ancora tanto da dire: deve giocarsi un posto per la finale di Coppa Italia, oltre allo Scudetto con Lazio e Juventus. Il vice presidente dei nerazzurri, però, non vuole che si affrettino i tempi. Inutile sturdiare nuove formule per concludere il campionato...

Si pensa ad una ripresa del campionato?

" È una situazione drammatica, difficile in tutto il mondo perché il virus sta colpendo tante popolazioni. È una situazione che non deve essere sottovalutata. C'è grande preoccupazione. Noi per primi, avendo una proprietà cinese, ci siamo resi conto che era una cosa molto grave. Poi il virus è arrivato in Italia con tanti deceduti e molti che lottano per la propria vita. Dobbiamo stare molto attenti "

Intanto in Belgio hanno deciso di concludere qui il campionato

" Scelta comprensibile perché nessuno può prevedere quello che accadrà. Bisogna riflettere, anche per rendere il calcio più sostenibil "

E in Italia? Fare un mini torneo a tre squadre per lo Scudetto?

" Penso che trovare una formula sia complicato ora, magari per le semifinali di Coppa Italia, le finali e le coppe internazionali c'è più tempo. Bisogna anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione "

Lautaro Martinez?

" Lo vedo allenarsi felice coi suoi compagni, con l’Inter. Mi auguro che resti, è un nostro patrimonio insieme ad altri ragazzi, è cresciuto tantissimo. Quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo, era il più promettente del calcio argentino. Parlando con Milito avevamo capito che potesse avere un futuro importante. Fa parte dell’Inter, è cresciuto, è un punto fermo della sua Nazionale "

Non manca un ricordo sul Triplete

" Per me, che avevo 37 anni, era l'ultima possibilità di alzare al cielo la Champions. È successo tutto nel momento più felice della carriera. Proprio in quella gara, raggiungevo le 700 partire con l’Inter, è stato tutto straordinario "

Da difensore hai affrontato tanti campioni. Chi è stato il migliore?

" Penso a Messi nelle due semifinali di Champions, ma ricordo una partita contro la Juve con Simoni che mi diede il compito di marcare Zidane, togliergli la palla era molto difficile. Andò bene e vincemmo 1-0, per me fu una partita significativa dal punto di vista della concentrazione che con Zizou doveva essere ai massimi livelli dal primo all’ultimo minuto. Ricordo che era difficile anche controllare Henry. Poi Ronaldo, il Fenomeno, aveva grande classe e grandissima qualità, ma ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Anche con Messi in Nazionale "