Il vice presidente dell'Inter non vuole perdere un giocatore come Lautaro Martinez, con l'attaccante argentino che ha dimostrato - in questa stagione - di poter diventare un top player. L'obiettivo è quello di trattenerlo per costruire una grande squadra che possa ritorno al successo con l'ausilio di Antonio Conte.

Il Barcellona sogna in grande e vuole dare una svolta per la prossima stagione, regalando a Quique Setién Neymar e Lautaro Martinez. Per arrivare all'argentino servirà pagare la clausola rescissoria di 111 milioni, oppure venire incontro ai nerazzurri con alcune pedine di scambio. Zanetti, però, getta acqua sul fuoco, essendo sicuro che il connazionale resterà all'Inter ancora per molto tempo.

Lautaro via dall'Inter? È un ragazzo molto intelligente, sta sfruttando al massimo l'opportunità di giocare in un campionato come la Serie A. Vederlo difendere i colori dell'Inter è un orgoglio e mi rende felice perché credo lo avremo qui ancora per molto tempo. [Javier Zanetti ad Antenna 3]

Poi sugli obiettivi della società, Zanetti chiede tempo

L'obiettivo è tornare protagonisti, in linea con la storia di questo club. Ma serve tempo, gente con valori umani importanti

Un grande acquisto? Di sicuro Antonio Conte

È un allenatore dalle grandi capacità, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene a quello che immaginiamo per il nostro futuro. Ha lo stile giusto per essere competitivi in un campionato come quello italiano

