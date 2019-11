Zaniolo: "Io come Totti? Nessuno come lui e direi di no alla maglia n° 10. Roma possiamo vincere"

Non era stato un avvio di stagione facile per lui, ma Nicolò Zaniolo si è rialzato ed ha cominciato a fare la differenza. Dal gol in Europa League contro il Borussia Mönchengladbach ha trovato la rete in 4 partite consecutive, risultando essere decisivo nelle vittorie contro Milan e Napoli. Un Zaniolo che, finalmente, può conquistare la Nazionale...

Si può provare a vincere già da quest’anno

" Devo essere bravo a non sedermi e a continuare a fare altre giocate, a giocare ancora bene per questa maglia per toglierci delle soddisfazioni tutti insieme. Quest’anno dipende tutto da noi, da come approcciamo le partite, da come ci alleniamo giorno dopo giorno. Le vittorie si costruiscono non in un giorno, ma in anni. Credo però che abbiamo tutto per poter dire la nostra, spetta soltanto a noi. [Zaniolo a UEFA.com] "

L’accostamento a Francesco Totti

" Penso che per qualsiasi giovane essere accostato, o solo avvicinato, a lui sia una grandissima emozione. Però devo dire che io sono Nicolò Zaniolo, devo migliorare e tanto. Di Totti ce n’è solo uno. Devo continuare su questa strada "

Se dovessero propormi la maglia n° 10?

" Non ci penserei neanche, se me la proponessero. Terrei la mia, è una forma di rispetto verso il capitano. Non proverei nemmeno a dire di sì "