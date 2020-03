Zaniolo: "Mi sento sempre meglio. L'emozione più grande con la Roma? Debuttare al Bernabeu"

Con gli Europei rinviati al 2021, Zaniolo ha una chance in più. Il centrocampista della Roma, però, non ci pensa. L'unico obiettivo è recuperare il prima possibile dall'infortunio al ginocchio, solo dopo si potrà pensare al ritorno in campo. Soprattutto in questo momento di emergenza...

" Ora sta andando tutto molto bene. Mi sento sempre meglio. Faccio gli allenamenti con le video chiamate con il professore. Le stesse cose che facevo a Trigoria le faccio a casa. Spero di riprendermi il prima possibile. Devo ringraziare i tifosi. Appena mi sono infortunato ho ricevuto migliaia di messaggi e mi si è riempito il cuore. Ho sempre ricevuto belle parole da tutti. [Zaniolo su Instagram] "

Come funziona la giornata dentro casa?

" Non è cambiata più di tanto. Prima andavo al campo e poi stavo a casa tutto il giorno. Ora mi manca andare al campo, ma dobbiamo aspettare che passi questa brutta situazione. Ho finito i film su Netflix ora... "

Il mio gol più bello?

" Per me il più bello è stato contro il Napoli. Poi sono tutti belli da ricordare. Me li riguardo? Si, soprattutto in questo periodo, su Youtube. Mi emoziono sempre "

Cosa significa segnare sotto la Sud?

" È il sogno di tutti. Ogni giocatore nella Roma penso abbia questo desiderio. Io ho avuto la fortuna e posso spiegare l’emozione. Quando la palla entra non ci pensi neanche, prendi e vai sotto la Sud. L'emozione più grande? L'esordio al Bernabeu sicuramente. La doppietta con il Porto anche è un ricordo indelebile "

Come ti sentivi prima che Di Francesco ti dicesse che saresti stato titolare con il Real?

" Quando il mister mi ha detto che avrei giocato ho guardato il soffitto fino a sera. Ero tesissimo. È dura. Quando sali le scale e vedi 80 mila persone non è facile poi mettere da parte le pressioni. Io sono fortunato perché sono uno che non le patisce molto "

Perché il numero di maglia 22?

" L’ho scelta perché è la data di nascita di mia mamma e perché il mio idolo è Kakà e volevo il suo numero "