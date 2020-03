Zenga: "Vacanze ridotte con la A in estate? Calciatori non sono camionisti. Nessuno si alza alle 5"

Prima la Juventus e poi sembra essere la volta dell’Inter è una “gara” a fin di bene al taglio degli stipendi. Su questo argomento, a La Gazzetta dello Sport, parla anche Walter Zenga.

" Mi dispiace che in questo momento nel calcio ci stiamo focalizzando sui soldi e non stiamo pensando prima di tutto alla salute. Leggere di stipendi o di tagli in queste ore non è la priorità. Io quando ho firmato con il Cagliari, il 3 marzo, ho parlato con il presidente Tommaso Giulini e da persone intelligenti abbiamo inserito una clausola di buon senso relativa a questa emergenza. Ovvero, una clausola che prevede un significativo taglio dello stipendio per il nuovo allenatore rossoblù rispetto al compenso previsto in una situazione di normalità "

La gara di cui parlavamo sopra dunque, sembra essere stata vinta simbolicamente dal Cagliari ma in certi casi non si può poi parlare così tanto di vittorie e primati, perché in ballo c’è la vita e salute delle persone, ancor prima del calcio.

" Alla data della ripresa della Serie A al 3 maggio non ho mai creduto. Io dico: spero di giocare quest’estate. E non venitemi a parlare di vacanze, tour de force o problemi di calendario. Parliamo di calciatori non di camionisti. Nessuno qui si alza alle 5 di mattina. Quando ripartiremo ci sarà una grande carica perché significa che abbiamo vinto tutti, punto "

Così Zenga commenta a La Gazzetta dello Sport questo periodo storico decisamente strano che, per forza di cose, tocca anche lo sport, gli atleti e gli addetti ai lavori che ad oggi non sanno ancora che fare del proprio futuro, come dice lo stesso tecnico del Cagliari

" Inutile negare che un eventuale stop definitivo a questa stagione porrebbe il Cagliari davanti a un bivio e la volontà del club di iniziare con un nuovo progetto da zero è forte. "

Ci sarà un addio di Zenga? Al momento non è dato saperlo e probabilmente non è nemmeno tempo di parlarne. Come diceva il tecnico stesso infatti “pensiamo prima di tutto alla salute”.