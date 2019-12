Serie B: Benevento cala poker e stende l'Ascoli, tripletta di Sau

Inarrestabile Benevento. I giallorossi di Filippo Inzaghi calano il poker contro l'Ascoli in casa, nella 19esima giornata del campionato di Serie B, e sono sempre più in vetta alla classifica con 46 punti, a +12 sul Pordenone secondo. Dopo la rete siglata nel primo tempo da Tuia al 33', Sau veste i panni del goleador e segna tre gol fra il 65', il 92' e il 94'. I marchigiani, rimasti in dieci uomini dal 90' per il doppio giallo ad Andreoni, sono in zona playoff, al settimo posto, con 27 punti.