Serie B: Cosenza-Pescara 1-2

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Pescara, che vince 2-1 in casa del Cosenza nella gara valida per la terza giornata di Serie B. Tumminello sblocca il risultato su rigore alla mezzora del primo tempo. Nella ripresa i calabresi trovano il pareggio al 25' con un tiro da fuori di Sciaudone. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa l'intera posta in palio: a riuscirci sono gli abruzzesi, che con il diagonale vincente di Galano al 43' gelano il pubblico del 'San Vito'. Il Pescara sale così a 6 punti, mentre il Cosenza rimane fermo a 1.