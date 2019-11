Si chiude sull'1-1 l'anticipo della 14esima giornata di Serie B tra Cosenza e Spezia. I calabresi sono andati in vantaggio al 39' con Riviere, per poi essere raggiunti da un gol di Ragusa al 63'. I liguri hanno finito il match in dieci per l'espulsione di Ramos, per doppio giallo, al 70'.