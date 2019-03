Un punto a testa per Cremonese e Verona nell'anticipo della 30/a giornata di Serie B. Finisce 1-1 la sfida dello 'Zini': si decide tutto nel primo tempo. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio, con Mogos che da posizione ravvicinata insacca sul traversone dalla sinistra di Migliore (13'). Risposta immediata dell'Hellas, che pareggia su rigore: punito un intervento scorretto di Terranova ai danni di Zaccagni. Trasforma dal dischetto Di Carmine (17'). Secondo pari consecutivo per i veneti di Fabio Grosso che salgono a 47 punti e mancano l'aggancio al Palermo secondo in classifica. Buon punto per la Cremonese, che sale a 32, aggancia l'Ascoli e si allontana ulteriormente dalla zona calda.