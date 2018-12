Serie B, Crotone: Massimo Oddo si dimette, torna Stroppa

Caos al Crotone. All'indomani della pesante sconfitta interna contro lo Spezia (3-0) Massimo Oddo ha rassegnato le dimissioni. Lo comunica la società calabrese in una nota, aggiungendo che la panchina della prima squadra è stata "affidata nuovamente al tecnico Giovanni Stroppa". "Nel ringraziare mister Oddo per l’impegno profuso - si legge ancora - la società gli augura un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". Il Crotone, che nelle ultime cinque partite ne ha perse quattro, si trova al terzultimo posto in classifica con 13 punti, in piena zona retrocessione.