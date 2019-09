Serie B, Frosinone bloccato in casa dal Cosenza: 1-1

Pareggio allo stadio 'Stirpe' tra i padroni di casa del Frosinone e il Cosenza, nella sfida della sesta giornata di Serie B. I locali in vantaggio al 24' su rigore con Ciano, pareggio nella ripresa al 50' con Carretta. Espulso nei minuti finali il centrocampista del Frosinone, Paganini.

Il Venezia non riesce a superare in casa il Pisa nella sfida valida per la sesta giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio con Lisi al 32', pareggio del Venezia grazie ad un autogol di Pinato al 38'. Espulso all'85' il nerazzurro Benedetti

Ancora una sconfitta per la Juve Stabia che in casa viene battuta dal Cittadella per 1-0 restando così all'ultimo posto in classifica: decisiva la rete di Diaw al 64'. I padroni di casa hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Cissè al 91'.