Serie B, il Chievo supera l'Entella e sale al terzo posto

Il Chievo supera al 'Bentegodi' di Verona l'Entella per 2-1 nel posticipo della 13/ma giornata di serie B. Padroni di casa in vantaggio con Vaisanen al 2' e raddoppio di Dickmann al 4'0'. Al 54' l'Entella accorcia le distanze con De Luca. In classifica il Chievo sale a 21 punti e raggiunge al terzo posto Crotone e Cittadella. L'Entella resta bloccata a 16 punti.