Serie B: il Perugia si impone sul Pisa con un gol di Iemmello

Il Perugia ha sconfitto il Pisa per 1-0 nell'anticipo della settima giornata di Serie B. Agli umbri è bastato un gol di Iemmello al 33'. Il Perugia è provvisoriamente in testa alla classifica, dove ha raggiunto l'Empoli a quota 14, ma con una partita in più.

