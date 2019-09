La Salernitana si impone per 3-2 in rimonta in casa del Livorno, nel posticipo della 6/a giornata di Serie B. Per i toscani la reti di Marsura al 19' e Raicevic al 57'. Per i campani di Ventura in gol Migliorini al 46', autogol di Di Gennaro al 59' e gol vittoria di Djuric al 91'. In classifica Salernitana seconda da sola con 13 punti alla spalle dell'Empoli.