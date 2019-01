Alfredo Donnarumma, il bomber più prolifico d'Italia che non ha mai giocato in Serie A

Dici Donnarumma e la prima immagine che balza alla mente è il portiere del futuro del calcio italiano. Ed è solo grazie all’”hype” creato intorno al giovane portiere rossonero e della nazionale italiana e alle sempre discusse vicissitudine legate al suo procuratore Mino Raiola (che hanno addirittura portato alla sistemazione del fratello Antonio come terzo portiere del Milan), che quel cognome non sia sinonimo di "bomber”. Perché il Donnarumma che si esibisce in Serie B non ha nessun legame di parentela con i precedenti due, non è di Castellammare di Stabia ma della vicina Torre Annunziata ed è l’apoteosi di quell’attaccante che non c’è più. Del ‘numero 9’ per eccellenza, quello che fa stare i propri compagni di squadra più sereni, perché ad ogni partita li fa partire in vantaggio di almeno un gol. Non è più proprio un giovanotto: ha 28 anni e di nome fa Alfredo, Alfredo Donnarumma, cannoniere del Brescia, il più prolifico in questa stagione calcistica fra Serie A, B e C con 15 gol in 16 presenze - 17 in 18 "gettoni" con la Coppa Italia.

La top 10 degli attaccanti italiani che hanno militato fra Serie A, B e C dal settembre 2014 ad oggi

Giocatore Club Gol e presenze dalla stagione 2014-2015 ad oggi Ciro Immobile Borussia Dortmund, Siviglia, Torino, Lazio 100 (176) Fabio Quagliarella Torino, Sampdoria 84 (175) Alfredo Donnarumma Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia 82 (166) Francesco Caputo Bari, Virtus Entella, Empoli 80 (182) Gianluca Lapadula Teramo, Pescara, Milan, Genoa 70 (148) Andrea Belotti Palermo, Torino 68 (171) Fabio Mazzeo Benevento, Foggia 65 (152) Emanuele Calaiò Catania, Spezia, Parma 61 (157) Lorenzo Insigne Napoli 59 (191) Samuel Di Carmine Juve Stabia, Perugia, Entella, Verona 56 (144)

dati aggiornati al 24.01.2019

* presenze fra parentesi, gol e presenze si intendono in tutte le competizioni

Donnarumma. Non il portiere, il bomber di B

Analizzando le ultime 5 stagioni ad oggi, fra i bomber di Serie A, B e C, solo gente come Ciro Immobile e Fabio Quagliarella hanno segnato di più. Eppure… Eppure Alfredo Donnarumma non ha mai giocato in Serie A. E vien da chiedersi come questo sia possibile in un’epoca di “magra” colossale a livello di attaccanti veri. Le risposte sono molteplici. O forse, più semplicemente, sempre le solite: si è sempre più attenti a quanto accade oltre i confini nazionali, dimenticandosi delle serie minori. Oppure ci si può lasciare andare alle disquisizioni tattiche, che vedono “superata” la punta classica a “favore dal falso nueve”. Chissà, anche qui, come si è arrivati a questo status quo.

Alfredo Donnarumma Brescia 2018LaPresse

Mai stato in Serie A: dopo Empoli, potrebbe (ri)conquistarla col Brescia

Sta di fatto che, grazie ai suoi gol, il Brescia sogna finalmente di ritornare in Serie A. Il presidente Massimo Cellino non poteva scegliere acquisto migliore (dall'Empoli per 1,7 milioni più bonus) per sostituire il leggendario Airone Andrea Caracciolo e impostare la stagione della tanto agognata risalita. Donnarumma non ha avuto bisogno di ambientamento: alla prima partita ufficiale della stagione, in Coppa Italia con la Pro Vercelli, è immediatamente andato a segno.

Alfredo Donnarumma (Brescia) in Brescia-Pro Vercelli, Coppa Italia 2018-2019 (Imago)Imago

E non si è più fermato (memorabile la sua tripletta in campionato contro il Padova), dando seguito alle debordanti prestazioni di Empoli, trascinato in Serie A – con 23 centri - insieme a Francesco Caputo – 27 -, con cui formava un tandem esplosivo. Mica male una coppia di attaccanti da 50 reti complessive, in cima alla classifica cannoniere. Prima ancora, bomber Alfredo aveva messo in fila 19 reti con la maglia della Salernitana e 22 – nella stagione 2014-15 – con quella del Teramo in Serie C, in cui giocava al fianco di un certo Gianluca Lapadula. In quel caso, la promozione in cadetteria degli abruzzesi conquistata sul campo, fu cancellata dai tribunali per via delle ben note vicende di presunta combine della partita-promozione contro il Savona.

Francesco Caputo Alfredo Donnarumma Empoli 2018LaPresse

Una sentenza davanti allo specchio

Per Caputo, quella in corso è la prima stagione in Serie A: un’occasione arrivata a 31 anni. Donnarumma ha preferito attendere per trascinare alla grande scalata le Rondinelle. Alfredo è l’attaccante tuttofare: si sacrifica per la squadra, se l’allaccia sulle spalle, alza il gioco, si smarca con velocità e con il suo destro, davanti allo specchio, non perdona. Ha migliorato – e di gran lunga – quello che nelle stagioni con la Salernitana era considerato un suo piccolo difetto il cinismo. In maglia granata non realizzava in rapporto a quanto creava (pur segnando comunque con grande regolarità). Oggi, davanti alla porta, la punta di Torre Annunziata è una sentenza: per realizzare i suoi primi 12 gol in campionato con le Rondinelle, gli sono bastati 15 tiri nello specchio.

Sulle orme di Caracciolo, Toni e Hübner

Alfredo Donnarumma, in rete anche nella vittoria per 2 a 0 nell’ultimo turno al “Curi” contro il Perugia, ha firmato con la Leonessa un contratto fino a giugno 2022: le Rondinelle, grazie ai suoi gol (il 40,5% dei 37 realizzati dalla squadra di mister Eugenio Corini) e a quelli (7) di Ernesto Torregrossa - altro nome da tenere in seria considerazione -, sono seconde in classifica a 35 punti (a -2 dal Palermo capolista e a +2 dal Pescara terzo) e sognano la Serie A. E Brescia fa rima con i vari Dario Hübner e Luca Toni. In tanti si ricorderanno che proprio su di loro fu coniato il termine “bomber di provincia” e insistito sul concetto che un attaccante che segna tantissimo nelle serie inferiore, è capacissimo di farlo anche in A. Personaggi del calcio italiano che hanno lasciato un segno indelebile trasversale. Eroi romantici, tanto che al bisonte Hübner, il cantautore indie Edoardo D’Erme – in arte Calcutta – ha perfino intitolato una delle canzoni dell’album “Evergreen” con cui in questi giorni è in concerto. Bocche da fuoco universali, incubi di ogni difensore. Gente che segna sempre e comunque, dal campetto di periferia ai palcoscenici più ambiti. Proprio come Ciccio Caputo. Proprio come, un giorno in futuro (chissà), Donnarumma. Non il portiere, il bomber che di nome fa Alfredo.