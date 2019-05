Colpaccio del Cittadella che passa 3-0 a Vigorito di Benevento e si regala la finale dey playoff di Serie B.

Forte dei 2-1 conquistato in Veneto, il Benevento parte meglio e prova più volte a passare in vantaggio, ma al 36' è Diaw a portare avanti gli ospiti sfruttando una disattenzione di Montipò.

E’ il gol che dà la carica al Cittadella, con il raddoppio di Panico poco prima dell’intervallo che sfrutta anche un interevento rivedibile del portiere di casa.

Nella ripresa Bucchi cambia per il Benevento inserendo Improta e provando a dare una scossa alla squadra, ma i padroni di casa alla fine combinao comunque poco e il Cittadella trova anche il gol della gloria.

Al 54' infatti Moncini realizza il tris, chiudendo i giochi praticamente con mezz’ora di anticipo. Il Benevento infatti non riesce a trovare la scossa nemmeno il quel momento, regalando agli ospiti il clamoroso ribaltone che permette al Cittadella di raggiungere la finale.

Lì i veneti attenderanno la vincente di Pescara-Verona, terminata 0-0 nell’andata del Bentegodi.

Per il Benevento invece la stagione termina con una beffa, con il mister Bucchi anche contestato al termine della partita per una squadra arrivata ai playoff forte del quarto posto in stagione regolare (terzo dopo la retrocessione del Palermo) ma incapace di far valere la sua maggior qualità e di sfruttare la spinta dei 10mila spettatori del Vigorito. Prosegue dunque il sogno del Cittadella.