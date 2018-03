Geijo nel finale: dopo 6 partite senza sconfitta, il Cittadella cade a Venezia

Il Venezia si impone per 2-1 nel derby veneto contro il Cittadella, primo dei due posticipi della 32esima giornata di Serie B. Un successo che consente alla compagine lagunare di issarsi al sesto posto con 49 punti, a -1 proprio dal Cittadella in piena corsa per i playoff. Primo tempo spettacolare: Venezia in vantaggio al 29' grazie all'ex Litteri, su assist di Geijo.

Poi un palo per parte con Garofalo e Strizzolo. Il Venezia fallisce anche un rigore con Bentivoglio. Nella ripresa il Cittadella trova il pareggio al 63' con Arrighini su assist di Schenetti. Al 73', però, il Venezia trova il gol della vittoria con un preciso piatto destro di Geijo su assist di Falzerano. Nel finale concitato espulso per proteste il tecnico del Venezia, Inzaghi.

La classifica prima del posticipo serale:

60 Empoli, 55 Frosinone, 54 Palermo, 50 Cittadella e Bari, 49 Venezia, 47 Parma, 46 Perugia, 44 Carpi, 42 Spezia, 41 Cremonese e Salernitana, 40 Foggia, 37 Pescara, 36 Avellino, 35 Novara e Entella, 34 Brescia, 33 Cesena, 30 Ascoli e Pro Vercelli, 27 Ternana.