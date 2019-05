Il Brescia torna in Serie A 8 anni dopo! Battuto l'Ascoli 1-0, decide Dessena

tra poco il report completo...

Cronaca

È un Brescia che parte forte, subito alla ricerca del gol che possa promuovere le Rondinelle in Serie A. È forcing della squadra di Corini, ma Dessena colpisce il palo con un destro al volo. Poi sono poco fortunati i tentativi di Torregrossa e Spalek. Al 36’ arriva il gol del vantaggio con il perfetto inserimento di Dessena che supera Lanni sullo spiovente di Bisoli. Una volta acquisito il vantaggio, il Brescia amministra senza correre pericoli.

Anche nella ripresa l’Ascoli non riesce a rendersi pericoloso, con i bresciani che sono molto attenti in difesa. Torregrossa spreca un contropiede nel finale, ma Frattesi è bravo in chiusura. Si attende solo il fischio finale, che arriva dopo cinque minuti di recupero: 1-0 Brescia che torna in Serie A 8 anni dopo.

Tabellino

Brescia-Ascoli 1-0

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Martella, Cistana, S.Romagnoli, Mateju; D.Bisoli, Tonali, Dessena (92’ Gastaldello); Spalek (80’ Dall’Oglio); A.Donnarumma (69’ Morosini), Torregrossa. All. Eugenio Corini

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Addae (71’ Calvion), Troiano, Frattesi; Ninkovic (56’ S.Ganz); Ardemagni, Chaija (78’ Baldini). All. Vincenzo Vivarini

Marcatori: 36’ Dessena (B)

Arbitro: Niccolò Baroni, sezione di Firenze

Ammoniti: 64’ D.Bisoli, 89’ Mateju

Espulsi: nessuno