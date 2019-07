Palermo, ora è finita per davvero: escluso dalla Serie B, ripescato il Venezia

Il Palermo è stato escluso dal prossimo campionato di Serie B: al suo posto è stato ripescato il Venezia. I rosanero fuori dal torneo cadetto per inadempienze amministrative. E' quanto ha deciso il consiglio federale della Figc in corso di svolgimento a Roma, dopo le valutazioni della Covisoc: il Palermo sarà sostituito dal club lagunare, che tornerà dunque a giocare in B nella prossima stagione dopo essere stato eliminato ai playout dalla Salernitana lo scorso 9 giugno. E' una fine triste per il Palermo dopo 33 anni di storia: la nuova società ripartirà dalla Serie D.

Oltre alla riammissione del Venezia nel campionato cadetto, il consiglio federale ha definito anche gli organici del campionato di Serie C: riammesse Virtus Vecomp, Fano e Paganese, ripescate Modena e Reggio Audace (ex Reggiana). Escluse Cerignola e Bisceglie.