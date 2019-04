Il match tra prima e seconda della classe del via del Mare va al Lecce, che si porta a casa tre punti importantissimi grazie alla rete di Tabanelli al minuto 81: il nuovo entrato mette dentro sul cross basso di Meccariello approfittando dell'uomo in più lasciato dagli ospiti (rosso a Sabelli al minuto 54. Nel finale il Brescia reclama per un rigore non concesso (strattonato Torregrossa) ma la terna arbitrale non lo vede: a rimetterci è mister Corini, allontanato. Tre punti al Lecce dunque, che aggancia proprio il Brescia al primo posto in classifica.

Lecce-Brescia 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 81' Tabanelli

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Meccariello, Lucioni, Marino, Venuti; Majer, Tachtsidis (77' Tabanelli), Petriccione; Mancosu; Falco, La Mantia (85' Palombi). All. Liverani.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali (86' Morosini), Dessena; Ndoj (51' Dall'Oglio); Torregrossa, Donnarumma (70' Spalek). All. Corini.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: 36' Sabelli (B), 39' Petriccione (L), 43' Tachtsidis (L), 51' Meccariello (L), 51' Dessena (B)

Espulsi: 54' Sabelli (B)