Venezia si blocca ai rigori: la Salernitana di Lotito resta in Serie B

Il play-out della Serie B si è deciso ai calcio di rigore.

Il Venezia ha sconfitto la Salernitana per 1-0 nel match di ritorno e ha così impattato i conti dopo la sconfitta dell’andata per 2-1, la rete di Modolo al 41′ ha portato la sfida ai supplementari e poi ai tiri dal dischetto. I campani hanno trasformato i primi quattro rigori e sono così riusciti a salvarsi visto che i padroni di casa hanno commesso due errori letali: la Salernitana potrà giocare nel campionato cadetto durante la prossima stagione, il Venezia è stato costretto alla retrocessione in Serie C.

Il Venezia ha un’occasione al 6′ con Bocalon che però calcia addosso al portiere avversario, la partita è molto tesa vista la posta in palio e le due squadre sono molto contratte. Il risultato si sblocca all’improvviso: al 41′ Bentivoglio batte una punizione, sugli sviluppi Modolo controlla con il sinistro e tira un destro micidiale che porta in vantaggio i padroni di casa. L’incontro sembra poi subire una svolta decisiva nel recupero del primo tempo quando Minala viene espulso per una gomitata su Modolo: la Salernitana è costretta a disputare il resto del match in inferiorità numerica. Lombardi ha un paio di chance nel cuore del secondo tempo e poi Micai nega il gol a Domizzi che al 75′ aveva trovato un bel colpo di testa. Si va ai supplementari al 95′ viene negato un gol al Venezia (fuorigioco di Rossi) e al 112′ i padroni di casa hanno tra le mani il colpo del ko ma Micai si inventa una magia sull’incornata di Lombardi e tutto si decide con i penalty.

Micai para il rigore a Bentivoglio, Coppolaro spara in curva e la Salernitana festeggia sulla trasformazione di Di Tacchio.