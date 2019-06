Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Frosinone: biennale con obiettivo Serie A

Dopo giorni di riflessioni in seguito all'interruzione del rapporto professionale con Marco Baroni, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha deciso ufficialmente che il nuovo allenatore dei giallazzurri sarà Alessandro Nesta.

Nuova avventura di alto profilo in Serie B per l'ex difensore di Lazio e Milan, dopo l'esperienza non proprio esaltante a Perugia. Il suo compito sarà quello di riportare i ciociari in Serie A possibilmente senza passare dai playoff. La presentazione avrà luogo mercoledì alle 11,30 in sede, per Nesta un contratto biennale.