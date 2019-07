Arriva la sentenza del tribunale FIGC: radiato Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è stato radiato in seguito alla senteza del tribunale della Federcalcio relativa alle irregolarità nella gestione del club siciliano. A Zamparini sono state contestate gravi irregolarità di bilancio che avevano portato ad alzare in maniera importante il valore patrimoniale della società a 11 milioni di euro contro i reali 135.712 euro (dovuti a dei calcoli legati ai crediti di imposta errati). Secondo quanto emesso dal Tribunale, l'intento delle irregolarità era quello di "sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione", vale a dire immissione di nuovo denaro da parte della dirigenza per sanare i debiti, identificando in Zamparini il "vero ideatore degli artifizi contestati".

Il comunicato della FIGC.

" lI Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, ha irrogato nei confronti dell’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, la sanzione della inibizione di cinque anni e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC vigente ratione tempori, per irregolarità contabili legate alla gestione della società US Città di Palermo "